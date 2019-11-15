Двое насмерть забили собутыльника во время ссоры

Двое насмерть забили собутыльника во время ссоры
Фото: Pixabay

Мужчина отсидит в тюрьме семь лет в колонии строгого режима, а женщина шесть лет в колонии общего режима.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщает прокуратура Ленобласти. Суд признал виновными в избиении с летальным исходом мужчину и женщину. Они вместе со знакомым в ночь с 31 июля на 1 августа распивали алкоголь недалеко от железнодорожного вокзала Луги. В какой-то момент вспыхнул конфликт, который не удалось разрешить мирным путем, — он перерос в драку. Парочка избила собутыльника, нанеся ему множество серьезных травм. Пострадавшему не вызвали скорую помощь, он скончался на месте. Полицейские возбудили уголовное дело, а затем задержали подозреваемых, которые и отправятся скоро в тюрьму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ивангороде драка на вечеринке закончилась смертью мужчины. Агрессивно настроенный мужчина несколько раз ударил оппонента по голове и шее, а затем вытолкал его из дома.

избиение суд убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После штормового ветра в Петербург придет тепло
В Купчино петербуржца ударили ножом в гостях
Из квартиры пожилой петербурженки украли валюту и украшения
Лжеминер обещал взорвать отель в Биржевом переулке
Суд прикрыл ресторан китайской кухни в Петергофе
Петербургскому метрополитену исполняется 64 года
Двое насмерть забили собутыльника во время ссоры
В Ивангороде драка на вечеринке закончилась смертью мужчины