Двое насмерть забили собутыльника во время ссоры

Мужчина отсидит в тюрьме семь лет в колонии строгого режима, а женщина шесть лет в колонии общего режима.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщает прокуратура Ленобласти. Суд признал виновными в избиении с летальным исходом мужчину и женщину. Они вместе со знакомым в ночь с 31 июля на 1 августа распивали алкоголь недалеко от железнодорожного вокзала Луги. В какой-то момент вспыхнул конфликт, который не удалось разрешить мирным путем, — он перерос в драку. Парочка избила собутыльника, нанеся ему множество серьезных травм. Пострадавшему не вызвали скорую помощь, он скончался на месте. Полицейские возбудили уголовное дело, а затем задержали подозреваемых, которые и отправятся скоро в тюрьму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ивангороде драка на вечеринке закончилась смертью мужчины. Агрессивно настроенный мужчина несколько раз ударил оппонента по голове и шее, а затем вытолкал его из дома.