В Ивангороде драка на вечеринке закончилась смертью мужчины

Подозреваемый в жестоком избиении уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщает СУ СК России по Ленинградской области. Все случилось в Ивангороде еще 10 ноября. В одной из квартир устроили вечеринку, в рамках которой произошел конфликт между двумя гостями. Они не смогли решить его словами и начали драться. Агрессивно настроенный мужчина несколько раз ударил оппонента по голове и шее, а затем вытолкал его из дома. Пострадавший получил серьезные травмы – его успели госпитализировать, но медики не смогли спасти ему жизнь. Мужчина скончался в больнице.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Он уже задержан. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители убитой аспирантки побывали в квартире доцента Соколова. Отец убитой девушки сказал, что они не уедут из Петербурга до тех пор, пока не заберут тело дочери из морга.