Из квартиры пожилой петербурженки украли валюту и украшения

Из квартиры пожилой петербурженки украли валюту и украшения
Фото: Pixabay.com

Ущерб составил 90 тысяч рублей. Злоумышленник до сих пор разыскивается.

Пенсионерка обратилась в полицию Кировского района Петербурга и заявила о краже. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на улице Стойкости. «Домушник» повредил замок, чтобы пробраться в двухкомнатную квартиру. Там он нашел 35 тысяч рублей, 350 евро, банковский карты, серьги, кольцо и цепочки. Все это он забрал и скрылся с места происшествия. Женщина обнаружила пропажу личных вещей и денег чуть позже и тут же отправилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она оценила ущерб в 90 тысяч рублей.

Уже возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ивангороде драка на вечеринке закончилась смертью мужчины. Подозреваемый в жестоком избиении уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

кража пенсионерка
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