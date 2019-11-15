Житель Всеволожска обвиняет нового ухажера своей жены в домогательствах к дочке

Житель Всеволожска обвиняет нового ухажера своей жены в домогательствах к дочке
Фото: pixabay.com

Мужчина убежден, что его восьмилетний ребенок пострадал от действий извращенца.

Житель Всеволожского района Ленобласти обратился в полицию с заявлением о растлении его дочери 2011 года рождения. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина разводится со своей супругой, которая занимается воспитанием их общего ребенка. Гражданка уже живет с другим возлюбленным, который, по словам заявителя, изнасиловал восьмилетнюю девочку. Отец ребенка уверяет, что действия сексуального характера совершались в период со 2 октября по 10 ноября. Предполагаемому педофилу 48 лет, у него светлые волосы и голубые глаза.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине будут судить мигранта-насильника, который сделал матерью 11-летнюю. 38-летний мигрант летом 2018 года проживал в одном из населенных пунктов Гатчинского района вместе со своей приятельницей, которая имела одиннадцатилетнюю дочь.

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