Кудрово стал городом с самой развитой инфраструктурой для спорта и отдыха

Специалисты выяснили, как жители российских городов оценивают инфраструктуру для спорта и отдыха. По итогам опроса был составлен рейтинг из 200 городов. В опросе участвовали более 90 тыс. россиян. Средняя оценка по России составила 5,8 балла из 10.

По данным портала недвижимости Domofond.ru, самым лучшим городом для спорта и отдыха назван город Кудрово в Ленинградской области. Он набрал 8,2 балла из 10 возможных. А самым худшим городом признали Киселевск из Кемеровской области 0 всего 3,2 балла.

Второе место занял город Долгопрудный в Подмосковье с 7,5 баллами. Следом идет Геленджик в Краснодарском крае — 7,5 балла. Также в рейтинг попали Реутов, Тюмень, Королев и другие.

Респондентам в рамках опроса нужно было оценить утверждение «В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть спортивные площадки, кафе и другое» по шкале от 1 до 10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрово назвали лучшим для жизни городом в Ленобласти.