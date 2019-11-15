В Смольном доложили о готовности Петербурга к зиме

Городские власти рекомендовали чиновникам избежать хранения снега на газонах и использовать соль в минимальных количествах. Фото: Baltphoto

Городские власти рекомендовали чиновникам избежать хранения снега на газонах и использовать соль в минимальных количествах. Фото: Baltphoto

Парламентская комиссия Петербурга по экологии и природопользованию обсудила с представителями Смольного готовность Северной столицы к сложному коммунальному сезону.

В этом году власти города постараются свести к минимум использование соли в качестве противогололедного средства. Об этом депутатам рассказал глава управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Владимир Мизюкин.

Как отметил чиновник, коммунальные службы отдадут приоритет прометанию и вывозу снега. В борьбе с гололедом все же будут использовать соль, однако лишь в качестве вспомогательно средства, смешанную с песком. Ожидается, что на улицах Петербурга будут работать 1787 единиц снегоуборочной техники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к декабрю городу на Неве выделят 200 единиц новой снегоуборочной техники.