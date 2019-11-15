В Госдуме опровергли запрет на посуточную аренду квартир

Краткосрочную аренду квартир никто не может запретить. Фото: pixabay

Краткосрочную аренду квартир никто не может запретить. Фото: pixabay

Первый зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов опроверг информацию о введении запрета на посуточную аренду квартир.

Ранее было опубликовано постановление правительства в развитие закона о запрете хостелов в жилых домах. После этого некоторые эксперт решили, что это подразумевает запрет на посуточную аренду жилых помещений.

Однако в постановлении речь идет лишь о запрете на размещении в квартирах промышленных производств, осуществлении миссионерской деятельности, а также оказании гостиничных услуг, сообщает РБК.

«Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нём ничего», — заявил Пахомов.

Также он подчеркнул, что краткосрочную аренду квартир никто не может запретить, поскольку аренда жилья регулируется гражданско-правовыми требованиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты выяснили, где аренда жилья в Петербурге стоит дороже всего.