Эксперты выяснили, где аренда жилья в Петербурге стоит дороже всего

Эксперты выяснили, где аренда жилья в Петербурге стоит дороже всего
Востребованными оказались районы: Полюстрово, Пискаревка, Народный, Новоизмайловское. Фото:baltphoto.ru

Как оказалось, аренда однокомнатной квартиры обходится дороже всего жителям Приморского района.

Согласно рейтингу, в котором распределена стоимость аренды жилья, самая дорогая аренда затрагивает муниципальный округ №65. Арендовать квартиру в этом районе возможно за 24,7 тыс. рублей. Следом за ним идут Коломяги, здесь стоимость однокомнатной квартиры составляет приблизительно 21 тыс. рублей в месяц. Замкнул тройку лидеров Южно-Приморский округ. Данный перечень был подготовлен аналитиками сервиса «Авито».

По среднему показателю, стоимость долгосрочной аренды квартиры в Петербурге составляет 23,6 тыс. рублей в месяц.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о том, что с начала осени в Петербурге выросли цены на аренду жилья. Рост стоимости на 10% связывают с высоким спросом в начале учебного года.

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