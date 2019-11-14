Эксперты выяснили, где аренда жилья в Петербурге стоит дороже всего

Как оказалось, аренда однокомнатной квартиры обходится дороже всего жителям Приморского района.

Согласно рейтингу, в котором распределена стоимость аренды жилья, самая дорогая аренда затрагивает муниципальный округ №65. Арендовать квартиру в этом районе возможно за 24,7 тыс. рублей. Следом за ним идут Коломяги, здесь стоимость однокомнатной квартиры составляет приблизительно 21 тыс. рублей в месяц. Замкнул тройку лидеров Южно-Приморский округ. Данный перечень был подготовлен аналитиками сервиса «Авито».

По среднему показателю, стоимость долгосрочной аренды квартиры в Петербурге составляет 23,6 тыс. рублей в месяц.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о том, что с начала осени в Петербурге выросли цены на аренду жилья. Рост стоимости на 10% связывают с высоким спросом в начале учебного года.