Венеция оценила ущерб от одного из крупнейших за историю наводнений

Венеция оценила ущерб от одного из крупнейших за историю наводнений
Венеция. Фото: unsplash

Мэр Венеции Луиджи Бруньяно заявил, что наводнение принесло городу ущерб в миллиард евро.

Как сообщает РИА Новости, днем в пятницу, 15 ноября, в Венеции ожидался новый пик наводнения. Вода должна была подняться до отметки в 160 сантиметров, но на деле она поднялась до 153 сантиметров. Критическая отметка при этом — 130 сантиметров.

Из-за новой волны наводнения в Венеции были закрыты городские площади. Также в городе закрыли ряд школ и музеев, среди которых известный Дворец Дожей. Площадь Святого Марка, на которой он находится, уже затопило водой.

В городе введен режим ЧС. Местные власти призвали жителей и гостей города по возможности не выходить на улицу.

Вечером во вторник, 12 ноября, в Венеции произошло крупнейшее с 1966 года наводнение. Вода поднялась до уровня в 187 сантиметров, тем самым покрыв 80% города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие 50 лет Петербургу грозят наводнения.

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