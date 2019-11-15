Шотландские студентки разделись ради благотворительной фотосессии с животными

Девушки снялись как с привычными домашними животными, так и с дикими. Например, совами. Фото: pixabay.com

Девушки снялись как с привычными домашними животными, так и с дикими. Например, совами. Фото: pixabay.com

Студентки из Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета решили привлечь внимание к проблемам животных с помощью обнаженной фотосессии.

Организатор акции отмечает, что благотворительные календари с обнаженными моделями — традиционный способ привлечения вниманиям к спасению братьев меньших. В съемках на календарь 2020 года приняли участие не только студентки-ветеринары, но и около сотни других девушек, сочувствующих животным, сообщает издание The Sun.

Тем не менее, съемки нельзя назвать откровенными: интимные части тела моделей прикрыты разделившими с ними кадры животными. Календари планируют производить на продажу. Стоимость сувенира составит около тысячи рублей, а все вырученные средства передадут на благотворительность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проведенная в Петербурге благотворительная акция позволила собрать две тонны вещей.