Пьяный мужчина в московском трамвае избил беременную женщину до потери сознания

В трамвае на северо-востоке Москвы в результате конфликта нетрезвый мужчина нанес побои беременной женщине.

О трагическом случае стало известно в пятницу, 15 ноября. Находясь в трамвае рядом с пассажиркой в положении, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал беспричинно избивать сидевшую на соседнем кресле женщину.

Из-за действий нарушителя самочувствие пассажирки ухудшилось и она потеряла сознание. Девушку пришлось госпитализировать в одно из медицинских учреждений, сообщается на сайте столичного МВД РФ.

Хулигана задержала полиция, им оказался 41-летний житель Московской области. Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец на «Форде» протаранил карету скорой и избил медицинского сотрудника.