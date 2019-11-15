В России могут поднять цены на шипованную резину

В России могут поднять цены на шипованную резину
Васильев предложил поднять цены на шипованные шины. Фото: pixabay

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением об увеличении стоимости шипованных автомобильных шин.

Васильев предложил поднять цены на шипованные шины вместо введения зимнего ограничения скорости на всех российских дорогах до 70-80 км/ч.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, [ввести] компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — приводит слова депутата «Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев поручил проработать целесообразность новых штрафов за превышение скорости. Он дал поручение обосновать необходимость введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч.

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В России могут поднять цены на шипованную резину
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