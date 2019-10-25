Медведев поручил проработать целесообразность новых штрафов за превышение скорости

Медведев поручил проработать целесообразность новых штрафов за превышение скорости
МВД и другие заинтересованные ведомства должны предоставить доклад по этим вопросам к 2 декабря. Фото: http://kremlin.ru/

Премьер-министр Российской Федерации дал поручение обосновать необходимость введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Уже 2 декабря МВД и другие соответствующие ведомства должны предоставить доклад о целесообразности взимания штрафов за минимальные превышения скорости. Кроме того, Медведев поручил установить меры по наказаниям за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для иностранных граждан и пересмотреть принципы, по которым формируются дорожные фонды. Последнее может стать причиной изменений расчетов налога на транспорт, сообщает «Коммерсант«.

Отметим, что МВД и Минтранс выступают за введение штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч, однако, по мнению парламентариев, сначала необходимо определиться со скоростными лимитами на магистралях, а также исключить злоупотребление камерами на дорогах.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации из-за грядущей роботизации.

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