Медведев призвал настроиться на переквалификацию из-за роботизации труда

Премьер рассказал, что вместо исчезающих появятся новые профессии и много. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Премьер рассказал, что вместо исчезающих появятся новые профессии и много. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Дмитрий Медведев в соей речи на форуме «Открытые инновации — 2019» подчеркнул, что происходит всеобщая роботизация труда, поэтому нужно быть готовыми к переквалификации.

Российский премьер-министр отметил, что роботизация рынка труда является настоящим вызовом нашего времени. И, как и все новое, по словам политика, это тревожит. В качестве примера премьер привел всеобщий страх перед конкуренцией с машинным трудом в XVII — XVIII веках.

Машины не вытеснили людей с рынка труда за многие годы, прошедшие с момента свершения промышленной революции, подметил Медведев. Также он напомнил, что проблемы трудоустройства обсуждались на форумах и раньше.

А сейчас, рассказал Дмитрий Медведев, ученые прогнозируют появление 133 миллионов новый профессий, которые придут на смену 75 миллионам старых, исчезающих. Премьер считает, что это определенно вызывает оптимизм. Он призвал россиян готовиться к серьезной переквалификации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что ученые из Оксфорда опровергли существование игрового расстройства.