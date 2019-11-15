Трамваи и автобусы встали на Садовой. Движение транспорта затруднили две легковушки

Трамваи и автобусы встали на Садовой. Движение транспорта затруднили две легковушки
Легковушки встали на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Садовой лице произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Машины «притерлись» на трамвайных путях.

Авария случилась сегодня вечером, 15 ноября. На опубликованных кадрах видно, что машинам приходится объезжать участников по встречной полосе. Водители и пассажиры вышли из машин и обсуждают происходящее на проезжей части.

«Трамваи и автобусы стоят, — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, машины получили незначительные повреждения. На участке образуется пробка.

Причина аварии неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые бьют стекла у иномарок. Неизвестные орудуют по ночам в Приморском районе.

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