Трамваи и автобусы встали на Садовой. Движение транспорта затруднили две легковушки

В Петербурге на Садовой лице произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Машины «притерлись» на трамвайных путях.

Авария случилась сегодня вечером, 15 ноября. На опубликованных кадрах видно, что машинам приходится объезжать участников по встречной полосе. Водители и пассажиры вышли из машин и обсуждают происходящее на проезжей части.

«Трамваи и автобусы стоят, — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, машины получили незначительные повреждения. На участке образуется пробка.

Причина аварии неизвестна.

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