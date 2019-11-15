Неизвестные по ночам бьют стекла в иномарках на Приморском проспекте

В Приморском районе Петербурга неизвестные две ночи подряд разбивают стекла в иномарках.

По словам петербуржцев, злоумышленники орудуют во дворах на Приморском проспекте две ночи подряд. Жители добавили, что неизвестные бьют стекла у автомобилей в период с двух часов ночи до шести утра.

В комментариях к записи в группе «Лахта Онлайн Приморский район» пользователи рассказали, что камеры видеонаблюдения не фиксировали происходящее.

«Камеры почему-то были отключены», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с легковым автомобилем и мотоциклом. К месту происшествия приехала «скорая».