Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией
Игроки сборной приземлились в Петербурге. Фото: Twitter @TeamRussia

Национальная сборная прибыла в Северную столицу на матч с командой Бельгией, который состоится на «Газпром Арене» 16 ноября.

Встреча российских и бельгийских футболистов пройдет в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года. Спортсмены сыграют на поле «Газпром Арены» в эту субботу, 16 ноября. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми проведенных матчей сборная России занимает второе место в своей группе, на счету команды 21 очко. Сборная Бельгии заняла пальму первенства с результатом 24 очка. По результатам игр обе сборные досрочно оказались в финале Чемпионата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на игру «Россия — Бельгия» в Петербурге распроданы все билеты. При этом вместительностях стадиона «Газпром Арена» составляет 68 тысяч человек.

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Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией
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