Распроданы все билеты на матч Евро-2020 между Россией и Бельгией

Футбольные фанаты раскупили все билеты на отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии, который пройдет в Петербурге.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Российский футбольный союз, отборочный матч состоится в грядущую субботу, 16 ноября на петербургском стадионе «Газпром-арена», которая вмещает порядка 68 тысяч человек. Игра начнется в восемь вечера по московскому времени. Все билеты уже раскуплены.

После восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге.Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.