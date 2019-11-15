Владелец зоопарка в Крыму раздает 30 медведей, чтобы спасти их

Владелец зоопарка в Крыму раздает 30 медведей, чтобы спасти их
Зубкову необходимо вакцинировать около 20 животных, поскольку, в противном случае, они представляют опасность для людей. Однако бизнесмен не выполняет предписание. Фото: pixabay.com

Олег Зубков, владеющий зоопарком «Сказка» и сафари-парком «Тайган» рассказал, что хочет пристроить тридцать медведей. В противном случае, ему придется усыпить животных.

Предприниматель испытывает финансовые трудности из-за штрафа, который выписал ветеринарный контроль. По информации ТАСС, Зубков пытается «оптимизировать расходы» на содержание животных. Выбор владельца зоопарка пал именно на медведей, поскольку те живут на закрытой территории и недоступны посетителям.

Бизнесмен надеется, что медведей согласятся взять другие зоопарки или заповедники, иначе ему придётся применить эватанзию. Во владении Зубкова находится более сорока медведей, однако финансово обеспечить он может только четверть из них.

При этом ранее владелец зоопарка уже скормил двадцать вьетнамских свиней львам из-за претензий ветеринаров, которые остались недовольны совместным проживанием свиней с карликовыми козочками.

Сами доктора не понимают, почему Зубков так драматизирует ситуацию. Требования ветеринаров заключаются лишь в прививании от бешенства животных, не имеющих таковых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из петербургского контактного зоопарка изъяли двух енотов.

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Владелец зоопарка в Крыму раздает 30 медведей, чтобы спасти их
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