Жителей Карелии напугал желтый туман, от которого гибнут птицы

Отчеты специалистов о состоянии воздуха в Сегежа ожидаются в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Отчеты специалистов о состоянии воздуха в Сегежа ожидаются в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Едкий туман появился в карельском городе Сегеж. После погодной аномалии снег поменял цвет на желтый, видимость на улицах резко снизилась, а птицы на лету падают замертво.

Роспотребнадзор, совместно с Министерством природы, держат под контролем чрезвычайную ситуацию. О странном тумане, опустившемся на город Сегеж, стало известно сегодня, 15 ноября. В течение нескольких дней жители Карелии пытаются понять, что послужило причиной опасных выбросов в воздух.

Государственные ведомства отмечают, что специалисты взяли пробу загрязненных воздуха и снега, а также исследуют погибших птиц. Кроме того, жители ждут официального комментария о происходящем от градообразующего предприятия — Сегежского бумажно-целлюлозного комбината.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики предупреждают жителей России об аномально теплой зиме.