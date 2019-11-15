Защитница СКК не смогла убедить суд признать «Петербургский» памятником

Куйбышевский районный суд отказал активистке в признании спортивно-концертного комплекса объектом культурного наследия.
Об этом сообщили в пятницу, 15 ноября, в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Петербурженка Лариса Лопатова намеревалась добиться признания незаконным отказ КГИОП включать СКК в перечень исторических зданий.
В марте текущего года признать здание объектом культурной ценности просили Союз архитекторов и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Санкт-Петербурга. Объединения подали соответствующие заявки в КГИОП. Однако, согласно закону, здание, построенное менее 40 лет назад, не может претендовать на звание памятника.
Тогда защитники СКК, построенного в 1980 году, нашли документы, подтверждающие акт приемки здания в середине 1979 года, что не спасло «Петербургский» от решения суда.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламентарии Петербурга не вступились перед губернатором за СКК.