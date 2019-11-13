Депутаты не стали просить Беглова об остановке конкурса на реконструкцию СКК

Депутаты не стали просить Беглова об остановке конкурса на реконструкцию СКК
СКК "Петербургский". Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Парламентское большинство в Законодательном собрании Петербурга отклонило депутатский запрос руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой о реконструкции СКК «Петербургский».

Запрос рассмотрели на заседании парламента 13 ноября. Тихонова планировала обратиться к губернатору Александру Беглову с просьбой остановить конкурс на реконструкцию СКК.

Прекратить процедуры парламентарий предлагала до окончания судебного спора по установлению охранного статуса здания. В суд, по словам Тихоновой, повторно намерены обратиться градозащитники.

«Нет сомнений, что СКК должен быть сохранен без изменения внешнего облика и несущих конструкций», — подчеркнула Тихонова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проходят пикеты против сноса СКК «Петербургский». Защитники здания и сквера у комплекса выходят на улицу с плакатами «Зеленые зоны должны оставаться зелеными, а не стоянками!» и «Руки прочь от СКК и сквера, нашим детям нужен воздух».

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