Рядом с Мраморным дворцом появился «Фонтан летающих камней»

Во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге появился необычный арт-объект: фонтан, составленный из обломков скульптур, пострадавших во время Великой отечественной войны (ВОВ).

Части монументов, которые сейчас составляют «Фонтан взлетающих камней», обнаружили в земле вместе со фигурами клодтовских коней, расположенных на Аничковом мосту, а также скульптурами Летнего сада. Суммарно обнаружили шестнадцать фрагментов, которые специалисты не смогли идентифицировать, сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».

Высказываются предположения, что обломки изваяний могли оказаться в земле еще во время Октябрьской революции. До того, как их установили в виде арт-фонтана, фрагменты скульптур сорок лет провели под пленкой возле Мраморного дворца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Дворец бракосочетаний №1 недавно отмечал свое 60-летие.