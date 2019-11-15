«Яндекс.Драйв» разворотило после столкновения с Mercedes на перекрестке Подвойского и Большевиков

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга и иномарки. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня вечером, 15 ноября, на пересечении улицы Подвойского и проспект Большевиков. На опубликованных кадрах видно, что у авто сервиса «Яндекс.Драйв» полностью разбита передняя часть. Что случилось со второй машиной марки Mercedes – не зафиксировано.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» один из пользователей написал, что водитель каршеринга якобы был в состоянии алкогольного опьянения, как и его попутчица.

На месте «скорая», полицейские и пожарные. Дорога усыпана осколками и частями машин. Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с легковушками. Машины перегородили проезд трамваям и автобусам.