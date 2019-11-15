Пожарные час тушили «заброшку» в Тихвинском районе

Спасатели час тушили заброшенное строение. Постройка вспыхнула в Тихвинском районе Ленобласти.

Пожар случился сегодня днем, 15 ноября, в деревне Свирь. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 14:38. К месту происшествия направили три сотрудника на двух специальных машинах. Огонь охватил постройку площадью три квадратных метра.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 15:28 пламя удалось полностью ликвидировать.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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