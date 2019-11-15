Пожарные час тушили «заброшку» в Тихвинском районе

Пожарные час тушили &#171;заброшку&#187; в Тихвинском районе
Пожар охватил постройку площадью три квадратных метра. Фото: Pixabay

Спасатели час тушили заброшенное строение. Постройка вспыхнула в Тихвинском районе Ленобласти.

Пожар случился сегодня днем, 15 ноября, в деревне Свирь. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 14:38. К месту происшествия направили три сотрудника на двух специальных машинах. Огонь охватил постройку площадью три квадратных метра.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 15:28 пламя удалось полностью ликвидировать.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом. Удар пришелся на передняя часть арендованного авто.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кронштадт остался без электричества
Водитель микроавтобуса сдавал задом на встречке КАД
Пожарные час тушили «заброшку» в Тихвинском районе
Адвоката, предложившего «решить» несуществующий ...
«Яндекс.Драйв» разворотило после столкновения с Mercedes на ...
Рядом с Мраморным дворцом появился «Фонтан летающих камней»
Петербургские нейрохирурги спасти шестимесячного малыша с редким ...
В Петербурге на Московском проспекте под колеса авто попали две девочки