Финны стали реже вступать в брак

Как сообщает Статистический центр Финляндии, финны все реже вступают в брак.
Статистика показала, что количество разнополых браков стало сокращаться начиная еще с 2010 года. С прошлого года число заключенных вторых и третих браков впервые за долгое количество времени снизилось.
Также специалисты центра отметили, что средний возраст людей, которые впервые вступают в брак, в течение долгого времени поднимался в Финляндии, но в 2018 году эта тенденция прекратилась.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Финляндия выдаст визы на пять лет всем «порядочным» туристам.