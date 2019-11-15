Финны стали реже вступать в брак

Финны стали реже вступать в брак
Средний возраст вступления в первый брак не повышается. Фото:pixabay.com

Как сообщает Статистический центр Финляндии, финны все реже вступают в брак.

Статистика показала, что количество разнополых браков стало сокращаться начиная еще с 2010 года. С прошлого года число заключенных вторых и третих браков впервые за долгое количество времени снизилось.

Также специалисты центра отметили, что средний возраст людей, которые впервые вступают в брак, в течение долгого времени поднимался в Финляндии, но в 2018 году эта тенденция прекратилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Финляндия выдаст визы на пять лет всем «порядочным» туристам.

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