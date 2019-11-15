В США из-за морозов погибли 8 человек

От холодов очень пострадали районы Луизианы и Миссисипи. Фото:pixabay.com

От холодов очень пострадали районы Луизианы и Миссисипи. Фото:pixabay.com

Как сообщают местные СМИ, понижение температуры в США стало причиной смерти 8 людей.

В Алабаме и Миссисипи два человека погибли от холода, еще двое в Огайо умерли в аварии из-за гололеда на трассе. Остальные люди погибли от косвенных причин.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что за более чем сто лет, холодный фронт стал причиной обновления пиковых температур. Мороз и снег охватили огромную территорию страны.

Было зарегистрировано 150 новых температурных рекордов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ночь с четверга на пятницу, 8 ноября, побила температурный рекорд по холоду с начала осени 2019 года.