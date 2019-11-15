Татьяна Буланова отреагировала на слухи о свадьбе

В эфире программы «Судьба человека» Татьяна Буланова призналась, что на данный момент влюблена.

«В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я снова влюблена. Он — прекрасный, удивительный человек, и я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже», — поделилась с телезрителями певица.

Также Буланова прокомментировала слухи о своей возможной свадьбе. Она призналась, что после двух разводов стала побаиваться узаконивать отношения.

«Но с другой стороны, если все будет прекрасно — почему бы и не пожениться?», — добавила певица.

Подробности своих отношений Татьяна Буланова все еще держит в тайне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.