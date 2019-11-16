Суд отправил под арест первого фигуранта дела о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.

Такое решение вынес в субботу Благовещенский городской суд, сообщает ТАСС.

Ранее суд отложил до 19 ноября арест Олега Ермолова, который охранял учебное заведение в день происшествия.

Оба фигуранта обвиняются по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. Оружие он получил легально: оно было зарегистрировано на самого молодого человека.

Засорин покончил жизнь самоубийством, но перед этим успел застрелить одного студента и серьезно ранить еще троих. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации разных городских больниц. Еще два человека обратились за помощью позднее.

В учебном заведении была тревожная кнопка, которую никто не нажал, и не было металлодетектора. Из-за этого против должностных лиц образовательного учреждения завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведении.