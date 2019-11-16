Водитель каршеринга вылетел на газон на Гражданском

ДТП на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ранним утром 16 ноября в Калининском районе произошло ДТП с участием каршеринга.

По словам очевидцев, ДТП произошло на круговом перекрестке Гражданского и Северного проспектов.

Как пишут свидетели произошедшего, каршеринг вылетел на газон.

«К-каршеринг. Вспахал поле на круговом перекрестке Гражданского и Северного проспектов», — сообщили очевидцы «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель каршеринга «покачивался на ногах».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения и потеряла колесо.

Пользователи Сети отметили, что каршеринг необходимо запретить. Однако некоторые высказали другое мнение.

«Дело не в каршеринге,а в людях и без каршеринга аварий масса!»,- считает другой комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе петербуржцы заметили каршеринговое авто, которое стоит на улице на кирпичах без колес. Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автомобиль «Рено», принадлежащий каршеринговому сервису CarSmile, был замечен стоящим на кирпичах возле дома №16 на Гранитной улице.