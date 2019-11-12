В Петербурге с каршеринга сняли колеса на Гранитной улице

В Петербурге с каршеринга сняли колеса на Гранитной улице
С прокатного автомобиля были сняты все четыре колеса. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе петербуржцы заметили каршеринговое авто, которое стоит на улице на кирпичах без колес.

Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автомобиль «Рено», принадлежащий каршеринговому сервису CarSmile, был замечен стоящим на кирпичах возле дома №16 на Гранитной улице. С прокатного автомобиля были сняты все четыре колеса.

Пользователи соцсети отметили, что место, где припаркована машина, достаточно «глухое» — там ходит мало людей. Также некоторые предположили, что злоумышленник таким образом повысил безопасность на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг въехал в ограждение на Долгоозерной.

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В Петербурге с каршеринга сняли колеса на Гранитной улице
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