Каршеринг въехал в ограждение на Долгоозерной

На Долгоозерной улице в Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте», водитель, который находился за рулем автомобиля «Яндекс. Драйв», не справился с управлением, в результате машина выехала за пределы проезжей части и ударилась о забор.

«Нужно быть профессионалом чтобы на прямой дороге въехать в забор справа», — комментируют инцидент пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.