В Петергофе женщина чуть не зарезала своего сожителя-пенсионера

В Петергофе сотрудники полиции задержали подозреваемую в нанесении телесных повреждений своему сожителю

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по улице Дашкевича.

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю женщину.

Из квартиры, с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, в состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи был госпитализирован, 62-летний мужчина, пенсионер.

Выяснилось, что во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, задержанная ножом ударила своего сожителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства причинения ножевого ранения петербурженке. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 июля около пяти часов вечера, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о бытовом конфликте на улице Дубровской.