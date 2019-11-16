На Римского-Корсакова задержан подозреваемый в краже смартфона

В Адмиралтейском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что избил жителя Петербурга и украл у него смартфон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 ноября у дома №6/8 в переулке Макаренко в Петербурге злоумышленник сильно избил мужчину и отобрал у него смартфон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека, похитившего мобильный телефон у 20-летней девушки. Как сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти, все в половину четвертого ночи 20 октября возле клуба в доме 2 по Конюшенной площади.