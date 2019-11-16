Ford вылетел на встречку и устроил ДТП на перекрестке Подводника Кузьмина и Зины Портновой

Утром 16 ноября в Кировском районе произошло ДТП с участием автомобилей марки Ford и Hyundai.

Как сообщили очевидцы, водитель, который находился за рулем Ford, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшемся навстречу Hyundai. От удара машина вылетела на тротуар и врезалась в ограждение. По предварительной информации, водитель Ford находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«На перекрестке улицы Подводника Кузьмина и Зины Портновой Форд вылетел на встречную полосу и столкнулся Хэндэ . Водитель Форда с признаками САО», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.