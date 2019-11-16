Во Всеволожском районе злоумышленники связали мужчину и отобрали у него 800 тыс. рублей

Сотрудники полиции разыскивает злоумышленников, которые подозреваются в разбойном нападении во Всеволожском районе

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчины 1958 года рождения и рассказал о том, что двое неизвестных зашли в его дом через незакрытую дверь в массиве Белоостров СНТ «Западная Лица», на улице Восточная. По словам пострадавшего, злоумышленники избили его и потребовали отдать имеющиеся деньги, а именно — 450 тыс. рублей и 7 тыс. долларов, после чего связали заявителя, забрали денежные средства и исчезли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник забрался в квартиру 50-летнего генерального директора коммерческой организации и выкрал денежные средства в размере 711 тысяч рублей.