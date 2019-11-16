В Волхове злоумышленник лишил пенсионера 35 тыс. рублей и коллекции монет

В Волхове сотрудники полиции разыскивает неизвестного злоумышленника, совершившего квартирную кражу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился пенсионер и рассказал о том, что неизвестный, сломав дверь балкона, проник в его квартиру расположенную на Авиационной улице в Волхове и похитил 35 тыс. рублей и коллекцию монет.

Стоит отметить, что монеты не представляют исторической и культурной ценности.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник забрался в квартиру 50-летнего генерального директора коммерческой организации и выкрал денежные средства в размере 711 тысяч рублей.