В Колпино маршрутка смяла легковушку

В Колпино маршрутка смяла легковушку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 ноября на бульваре Трудящихся в Колпино произошло ДТП и с участием маршрутки и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, легковой автомобиль и маршрутка столкнулись, двигаясь в попутном направлении.

В результате ДТП легковушка получила сильные повреждения. Судя по фотографиям, которые опубликованы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», красную машину от удара чуть не разнесло на куски, видно, что у нее помялся капот.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.

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В Колпино маршрутка смяла легковушку
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