Такси оторвало прицеп Matiz на Васильевском острове

Утром 16 ноября в Василеостровском районе произошло ДТП с участием такси и автомобиля Daewoo Matiz.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке 12-й линии и Малого проспекта на Васильевском острове. По словам свидетелей произошедшего, такси Kia оторвал прицеп Daewoo Matiz, последний развернуло.
«Матиз ехал с прицепом по Васильевскому острову и на перекрестке 12 линии и Малого проспекта в прицеп врезался Киа такси. От удара прицеп оторвало, а Матиз развернуло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
«От одной мысли что Матиз ехал с прицепом, стало как то не по себе»,- комментирует инцидент пользователь Сети.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.