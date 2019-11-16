Такси оторвало прицеп Matiz на Васильевском острове

Такси оторвало прицеп Matiz на Васильевском острове
Такси Kia оторвал прицеп Daewoo Matiz. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 ноября в Василеостровском районе произошло ДТП с участием такси и автомобиля Daewoo Matiz.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке 12-й линии и Малого проспекта на Васильевском острове. По словам свидетелей произошедшего, такси Kia оторвал прицеп Daewoo Matiz, последний развернуло.

«Матиз ехал с прицепом по Васильевскому острову и на перекрестке 12 линии и Малого проспекта в прицеп врезался Киа такси. От удара прицеп оторвало, а Матиз развернуло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«От одной мысли что Матиз ехал с прицепом, стало как то не по себе»,- комментирует инцидент пользователь Сети.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.

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