Такси оторвало прицеп Matiz на Васильевском острове

Утром 16 ноября в Василеостровском районе произошло ДТП с участием такси и автомобиля Daewoo Matiz.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке 12-й линии и Малого проспекта на Васильевском острове. По словам свидетелей произошедшего, такси Kia оторвал прицеп Daewoo Matiz, последний развернуло.

«Матиз ехал с прицепом по Васильевскому острову и на перекрестке 12 линии и Малого проспекта в прицеп врезался Киа такси. От удара прицеп оторвало, а Матиз развернуло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«От одной мысли что Матиз ехал с прицепом, стало как то не по себе»,- комментирует инцидент пользователь Сети.