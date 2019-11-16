Audi врезалась в автобус на Богатырском

Утром 16 ноября в Приморском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Audi и автобуса.

По словам очевидцев, Audi влетела в автобус, который поворачивал с Богатырского проспекта на Яхтенную улицу.

«Ауди приехал в зад поворачивающего налево с Богатырского на Яхтенную автобуса. Проезду по Богатырскому не мешают. Ждут службы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.