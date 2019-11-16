В ДТП на ЗСД пострадали два ребенка и женщина

Насколько серьезные травмы – пока не сообщалось.

Все случилось сегодня утром, 16 ноября. Обо всем сообщает Telegram-аккаунте «Аварийный Петербург». Авария произошла на 15-м километре платной трассы. Автомобиль «Лада» влетела в силовое ограждение по непонятной причине – вероятно, водительница не справилась с управлением. В результате травмы получили трое – двое детей, 10-летний и 4-летний мальчики, а также женщина 1991 года рождения.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с участием «Яндекс.Такси» и ассенизатора на КАД спровоцировало пробку. Информации о пострадавших не поступало.