У ТРК «Рио» столкнулись две иномарки и заняли полосу движения

У ТРК «Рио» столкнулись две иномарки и заняли полосу движения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 16 ноября в Петербурге у торгово-развлекательного комплекса «Рио» произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, кроссовер въехал в легковушку при выезде с парковки магазина. Участники аварии заняли полосу движения и создали помеху.

По словом остальных участников дорожного движения, объехать ДТП можно.

«ДТП на улице Фучика у выезда с парковки ТРЦ Рио», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.

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