Трое «помощников» отобрали у пенсионера 1,1 млн рублей на Невском

Пожилому мужчине пообещали помочь разобраться с банковской системой.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники в полиции. 86-летний пенсионер хотел снять деньги в банкомате на Невском проспекте. Ему вызвали помочь трое мужчин, которые взяли за услугу три тысячи рублей. Сумма не смутила петербуржца, он согласился на условия. Когда деньги были сняты, довольный пенсионер отправился домой, но донести туда деньги не успел. «Помощники» отобрали у него средства и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, присвоивших 1,1 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове злоумышленник лишил пенсионера 35 тыс. рублей и коллекции монет. Стоит отметить, что монеты не представляют исторической и культурной ценности.