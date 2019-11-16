Во Всеволожске пропавшая восьмиклассница вернулась домой

Девочка заявила, что ей пришлось спать в подъезде.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Все случилось во Всеволожске на Знаменской улице. Родители заявили в полицию о пропаже 14-летней дочери – она покинула квартиру 14 ноября. Девочку не могли найти почти сутки, но она сама вернулась домой. Подросток рассказала, что ночевала в подъезде, но решила, что хочет обратно. Что стало причиной ухода от родителей она говорить отказалась.

Напоминаем, что до этого отец девочки заявил, что она живет с матерью в трехкомнатной квартире, где у нее есть собственная комната. Родители восьмиклассницы в разводе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пропали двое подростков, которые любят сбегать из дома. Непонятно, были ли знакомы подростки. Сейчас полицейские делают все, чтобы найти их и вернуть домой.