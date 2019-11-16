В Невском районе «Газель» наехала на женщину

В Невском районе &#171;Газель&#187; наехала на женщину
Женщина погибла на месте. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Большегруз задним ходом насмерть задавил пешехода.

Все случилось сегодня днем, 16 ноября. Подробностями инцидента поделились в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на проспекте Солидарности в Невском районе. «Газель» задним ходом сбила женщину, которая шла по тротуару. Она получила серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. Медики не успели прийти на помощь, им оставалось только констатировать смерть.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Не уточняется, установлена ли личность погибшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на ЗСД пострадали два ребенка и женщина. Автомобиль «Лада» влетела в силовое ограждение по непонятной причине – вероятно, водительница не справилась с управлением.

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