Автомобилисты стоят в пробке из-за ДТП на ЗСД

Люди пишут, что съезд на Васильевский остров перекрыт.

Все случилось сегодня днем, 16 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что съезд с ЗСД на Васильевский остров перекрыт из-за аварии – автомобилисты стоят в пробке, так как им приходится искать способы объехать место ДТП. Пока непонятно, что именно случилось на участке дороги – свидетели не уточняют, кто столкнулся и по каким причинам, а также не говорится, есть ли пострадавшие.

«Светофора не хватает!»,

— считает один из пользователей, а другой отмечает, что он там был, но потом его убрали.

«Надо лежачие полицейские поставить на Морской набережной перед этим перекрестком, и аварийность прекратится», — считает другой комментатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у ТРК «Рио» столкнулись две иномарки и заняли полосу движения.