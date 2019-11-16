Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти

Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Самолет приземлился, никто не пострадал. Фото: Pixabay

Борт вылетел из аэродрома в деревне Хапово, которая находится в Новосибирской области.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на экстренные службы.

Частный самолет, летевший из Хапово, экстренно приземлился в Ленинградской области. По предварительным данным, пилот принял такое решение из-за отказа двигателя. Судно село неудачно: ему пришлось приземляться на грунтовку, из-за чего борт съехал с дороги и врезался в забор. К счастью, все остались живы. Других подробностей пока не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет австралийской авиакомпании совершил самый долгий в истории перелет. На борту Boeing 787 Dreamliner, побившего рекорд, находились 40 человек. Авиалайнер преодолел 17,8 тысяч километров между Лондоном и Сиднеем, пролетев над территориями 11 стран.

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Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
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