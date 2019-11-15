Самолет австралийской авиакомпании совершил самый долгий в истории перелет

Лайнер австралийского авиаперевозчика Qantas поставил новый рекорд, долетев из Лондона в Сидней за 19 часов 19 минут, что сделало этот полет самым долгим в истории. Предыдущий рекорд был поставлен той же компанией и был на три минуты короче.

Как сообщает авиакомпания на своем сайте, на борту Boeing 787 Dreamliner, побившего рекорд, находились 40 человек. Авиалайнер преодолел 17,8 тысяч километров между Лондоном и Сиднеем, пролетев над территориями 11 стран.

В авиакомпании уточнили, что по сравнению с полетом с одной пересадкой, время в пути между конечными пунктами сократилось на два часа. Прошлый рекорд был установлен самолетом той же компании, долетевшим из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса.