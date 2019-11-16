В Фонтанку упал автомобиль с четырьмя людьми

По предварительным данным, никто не пострадал – пассажирам и водителю удалось выбраться из воды благодаря прохожему.

Все случилось сегодня вечером, 16 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на набережной Фонтанки недалеко от дома номер 34. Автомобиль угодил в реку по непонятной причине – возможно, водитель не справился с управлением. Внутри находилось четыре человека, включая ребенка. К счастью, всем удалось выбраться из воды — мимо проходил неравнодушный петербуржец, который прыгнул в воду и помог всем.

В итоге маленькие дети получили переохлаждение.

На место прибыли медики и сотрудники спецслужб. Пострадавшим оказывается помощь, а машину совсем скоро вытащат на дорогу при помощи крана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на ЗСД пострадали два ребенка и женщина. Автомобиль угодил в силовое ограждение, в результате травмы получили трое – двое детей, 10-летний и 4-летний мальчики, а также женщина 1991 года рождения.