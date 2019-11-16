Суд арестовал четырех подростков по делу об избиении мигранта в Екатерингофе

Молодые люди требовали от мужчины, чтобы он покинул Россию как можно скорее.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Четыре подростка отправляются под арест – трое будут находиться дома. Их обвиняют в избиении уроженца Узбекистана, действия квалифицировано как хулиганство.

Все случилось 4 ноября в Екатерингофе. Шестеро парней напали на мигранта, так как испытывали ненависть и вражду к людям из стран Азии. Они угрожали мужчине перцовым баллончикам и расправой – подростки требовали, чтобы иностранец возвращался домой, и больше не возвращался в Россию.

Все задержанные признают вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коломяжском мигрант упал на мусорный бак и очутился в реанимации. У него зафиксированы закрытая травмы живота, отрыв желчного пузыря, а также разрыв печени и селезенки.